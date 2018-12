Nel corso della notte i Carabinieri dell’Aliquota operativa del Nucleo operativo della Compagnia di Ghilarza (Or), hanno tratto in arresto un 18enne studente del paese S.D.J., che è stato fermato nel corso di un servizio per il contrasto allo spaccio di stupefacenti. Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 220 grammi di marijuana suddivisa in buste di cellophane termosaldate e un bilancino di precisione.

Lo stupefacente ed il bilancino sono stati sequestrati ed il giovane, dopo le procedure di rito, è stato portato nella sua abitazione agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che si è svolto stamani.

Il giudice, dopo la convalida dell’arresto, a seguito del patteggiamento lo ha condannato alla pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione e euro 600 di multa, con pena sospesa.

