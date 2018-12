“Caro Sindaco, i fuochi d’artificio sono senz’altro belli, ma lo sono anche guardati da lontano”.

Giorgio Angius, capogruppo dei Riformatori Sardi in Consiglio Comunale, lancia un appello al Sindaco Zedda perché emani un’ordinanza contro i botti di Capodanno, a tutela degli animali domestici.

“La invitiamo – scrive Angius rivolgendosi al sindaco Zedda – a emettere un’ordinanza perché questi spettacoli siano visibili dalla città, ma siano allestiti ad una distanza tale da non provocare forti rumori improvvisi udibili nel centro abitato. La invitiamo soprattutto a vietare i cosiddetti “botti” e petardi di ogni tipo, che provocano spavento e ansia in tanti animali domestici e non aggiungono nulla al clima di festa della città”.