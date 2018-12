Si è sentito male mentre passeggiava in sella alla sua bicicletta insieme ad un gruppo di amici, è caduto a terra ed è morto.

Tragedia oggi pomeriggio a Iglesias: Antonio Boi, 55 anni, ha perso la vita. L’uomo è morto con buona probabilità a causa di un infarto. Era uscito nel pomeriggio con quattro amici per una passeggiata in bicicletta lungo la Provinciale 2. Improvvisamente il 55enne ha iniziato a sbandare con la bici, poi è caduto a terra. Gli amici lo hanno soccorso, intanto sul posto arrivava l’ambulanza del 118 e i carabinieri. Purtroppo l’arrivo tempestivo dei soccorsi si è rivelato inutile, il 55enne era già morto. Il pm ha disposto la restituzione del corpo ai familiari per i funerali.

