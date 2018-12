Incidente mortale questo pomeriggio lungo la strada Provinciale 10, alle porte di Donori. La vittima è un 29enne di Sant’Andrea Frius.

La dinamica non è ancora stata del tutto accertata, sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Dolianova. Da quanto si apprende il giovane viaggiava a bordo di una Polo e percorreva la Sp 10. Arrivato all’altezza dell’ingresso di Donori, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo del veicolo. La vettura si è ribaltata e il giovane è stato sbalzato all’esterno dell’abitacolo e il veicolo lo ha schiacciato.

Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto dell’ambulanza del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. Probabilmente non indossava la cintura di sicurezza, motivo per il quale è stato sbalzato dal veicolo. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica.

