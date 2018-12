Armato di martello stava cercando di sfondare la porta d’ingresso di una panetteria di Lanusei, ma è stato colto in flagranza da una pattuglia del locale Commissariato di Polizia. In manette, la mattina di Natale, è finito che un cinquantenne della zona, con precedenti, per tentato furto aggravato. La pattuglia del Commissariato di Lanusei è giunta sul posto a seguito di una segnalazione al 113 e ha subito notato un uomo che dapprima cercava di nascondersi dietro un raccoglitore del cartone, quindi si dava alla fuga. I poliziotti, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a bloccarlo. All’uomo soggetto sono stati sequestrati dei guanti da lavoro e un martello da carpentiere, del peso di un chilo, con il quale ha danneggiato, durante l’effrazione, la porta d’ingresso del negozio.

