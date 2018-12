L’allenatore del Cagliari Rolando Maran è soddisfatto e ottimista dopo la vittoria di misura di oggi sul Genoa dell’ex ct azzurro Prandelli.

“Vogliamo chiudere l’andata nel migliore dei modi – dice Marana nel dopopartita – questa vittoria la volevamo e l’aspettavamo da tempo ed è stato difficile. Una partita ‘sporca’ ma a volte bisogna essere bravi a interpretare e a giocare anche queste partite”. L’inizio del match è stato difficile.

“Ci siamo trovati a cambiare in corsa – spiega Maran – e questo ci ha un po’ rovinato i piani. Ecco che allora abbiamo dovuto mutare atteggiamento. Nelle partite ci sono più partite: bisogna saperle leggere di volta in volta. Abbiamo giocato con cinque giocatori che non erano in campo con la Lazio: questo significa che c’è sempre lo spirito giusto al di là di chi gioca”. Sulle condizioni di Joao Pedro il tecnico della squadra sarda dice che “è dolorante, ha preso una botta. Pavoletti? All’inizio non volevo fargli fare tutta la partita. Ma poi ho visto che cresceva man mano che andava avanti la partita. Cigarini? Si allena bene, e ha fatto una grande partita”. Ma il match winner è stato Farias, come non accadeva da molto: “Sono contento per lui, sa accendere la partita. Oggi ha fatto un gol, ha sfiorato il secondo. Sta crescendo, sente positivamente la fiducia riposta su di lui”.

Cesare Prandelli, invece, sorride amaro. La parola più usata è rammarico: “E’ stata una gara molto equilibrata – esordisce il tecnico del Genoa -: siamo dispiaciuti per i primi venti minuti, lì avremmo potuto anche segnare. E sarebbe stata un’altra partita”. Poi il patatrac: “Ci manca in qualche caso la concentrazione giusta per capire bene alcune situazioni, su questo dobbiamo lavorare ancora”. Perché Kouame fuori all’inizio? “Ho dovuto tenere conto – risponde – anche degli ultimi impegni. Mi sembra che però, anche con meno punte, siamo andati bene e creato occasioni, forse anche di più rispetto a quando abbiamo giocato con tre attaccanti”. Primi bilanci: “Soddisfatto perché il gruppo mi segue, dobbiamo ancora migliorare, ma possiamo fare ancora molto bene”. Poi Prandelli si prende l’applauso della sala stampa: “Volevo cogliere l’occasione per salutare Gigi Riva – dice, congedandosi -, perché è un grande giocatore e un grande uomo”.

