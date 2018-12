Rush finale per la manovra il cui esame riparte oggi in commissione alla Camera. Il governo porrà la fiducia e punta a chiudere entro sabato. Intanto per la realizzazione di nuove opere arriva un’apposita struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici. Per il funzionamento della nuova struttura, prevista l’assunzione a tempo determinato, a partire dal 2019, di un massimo di 300 persone. Con l’obiettivo di ridurre la

dispersione idrica, arriva inoltre un miliardo di euro complessivi in 10 anni. Tra le curiosità del provvedimento l’assicurazione infortuni delle casalinghe e biglietti nominativi per i grandi concerti rock e pop, ma anche sconti per i giovani che prendono la patente per guidare un Tir.