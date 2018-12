Hanno prenotato 60 pizze in un locale di Gessate ma non si sono presentati. Così il titolare, Roberto Smenghi, ha deciso di distribuire tutte le pizze preparate per i clienti latitanti ai clochard. E ha postato il tutto sui social commentando “Complimenti a chi ha fatto la prenotazione e non aggiungo altro”.

“Abbiamo chiamato qualche associazione e ci aiuterà a distribuire le pizze ai senzatetto – ha detto in video -. Almeno mi avete aiutato a fare una buona azione, volevo ringraziarvi”.

La notizia ha cominciato a circolare e oggi anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, lo ha chiamato per ringraziarlo.

“Ringrazio tutti per il sostegno ricevuto – ha scritto poi Smenghi su Facebook, non ero preparato a tutto questo affetto. E’ bello vedere quanta gente c’è che crede ancora nell’altruismo”.

