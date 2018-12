L’associazione culturale Here I Stay è felice di presentare Christmas Stay, festival invernale organizzato in collaborazione con Cueva Rock, che si terrà venerdì 28 dicembre presso la Cueva rock a Quartucciu (CA).

Psichedelia, punk, post rock ed elettronica noir sono gli ingredienti che animeranno la sesta edizione di Christmas Stay, occasione giusta per rincontrarsi durante le vacanze natalizie e passare una serata all’insegna della buona musica e del buon cibo.

Il programma prevede l’apertura della serata alle ore 19:30 con un aperitivo offerto dall’associazione e un bicchiere di vino offerto dall’azienda agricola Pusole. Alle ore 21 inizieranno i live set e a seguire il dj set finale.

Durante tutta la serata sarà possibile fruire delle offerte culinarie preparate da Streat Porta, che con la sua roulotte colorata porta su strada tutte le bontà e le lievitazioni del Panificio Porta 1918.

A salire sul palco per primi saranno i nostrani Lazybones Flame Kids, band sassarese dalla matrice post rock, attiva dal 2013, con un ottimo disco di debutto, “L.F.K.” uscito per Coypu Records nel 2016, e un nuovo disco in uscita a Febbraio 2019; a seguire il duo ravennate dei Cacao, band animata dalla volontà di esplorare nuovi orizzonti sonori, spaziando dalla musica psichedelica all’elettronica, dal kraut rock alla canzone d’autore, dalla musica caraibica alla dance anni 90, dal funk al punk hardcore. Sarà poi la volta di uno dei gruppi fondamentali della Roma Off psichedelica degli ultimi 10 anni, i Trans Upper Egypt, che dopo una pausa di quattro anni tornano a calcare il palco per presentare il loro terzo album “Tue”; infine a chiudere i live set sarà un sestetto svizzero, i L’eclair, con l’obbiettivo di far ballare fino allo sfinimento, rivisitando gli anni ’70 con un approccio futuristico. La loro musica ci porterà in viaggio tra pulsazioni disco, funk, afro beat, con influenze krautrock e jazz.

Ad avere le chiavi del suono e del ballo per il dj set finale sarà il mitico Hugo Sanchez. Electro-pop e tecno-house giocosa con influenze disco-funk, fino a fine serata.

