L’aviazione israeliana (IAF) ha effettuato i suoi recenti attacchi aerei in Siria quando due aerei civili sono sbarcati a Beirut e Damasco, mettendo a rischio i passeggeri, ha detto ai giornalisti Igor Konashenkov, un portavoce del Ministero della Difesa (Ministero della Difesa) della Russia.

“Atti provocatori dell’aviazione israeliana hanno messo in pericolo due jet passeggeri quando sei dei loro F-16 hanno compiuto attacchi aerei sulla Siria dallo spazio aereo libanese”, ha detto il portavoce alla RT.

Secondo Konashenkov, le Forze di difesa aerea arabe siriane (SyAADF) hanno ritardato lo spiegamento di missili terra-aria e il blocco elettronico “per prevenire una tragedia”. Nel frattempo, il controllo del traffico aereo di Damasco ha deviato uno dei jet passeggeri verso un aeroporto di riserva a Khmeimim nel sud della Lattakia.

Konashenkov ha detto che 6 aerei da guerra israeliani F-16 hanno utilizzato 16 bombe a diametro piccolo (SDB) GBU-39 guidate da GPS negli attacchi, avvenute nelle ultime ore del 25 dicembre. Solo 2 SDB sono riusciti a colpire i loro bersagli, mentre il resto è stato intercettato dal SyAADF.

I media israeliani hanno affermato che aerei da guerra israeliani hanno colpito una spedizione di razzi Fajir-5 di fabbricazione iraniana, che stava arrivando a Hezbollah. Tuttavia, il Ministero della Difesa della Siria ha affermato che “l’aggressione” ha colpito un deposito di munizioni dell’esercito arabo siriano (SAA) ferendo tre membri del servizio.

Lo scorso settembre un aereo russo Il-20 è stato abbattuto dal fuoco di difesa aerea siriano quando gli aerei israeliani lo hanno usato come copertura per colpire obiettivi sulla costa siriana. I recenti raid aerei dimostrano che Israele sta usando la stessa tattica con gli aerei civili, che mettono in pericolo i voli non solo sulla Siria, ma anche su Libano e Giordania.

