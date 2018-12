Ha portato la fidanzata incinta in una strada isolata, incolpandola di essere infedele: di fronte alla sua negazione, l’ha schiaffeggiata, ferita con un cacciavite in più parti e ha tentato di strangolarla con un laccio, facendola svenire più volte e, quando si è ripresa, l’ha colpita in testa con una pinza di ferro. Quindi l’ha tenuta alcuni giorni in un albergo, minacciandola di morte e privandola del cellulare.

L’autore dei maltrattamenti è stato identificato in un marocchino di 29 anni, arrestato dai carabinieri di Forlì anche per lesioni pluriaggravate e porto di oggetti atti a offendere.

L’aggressione è emersa sabato quando la ragazza, 29 anni, italiana e originaria anche lei del Marocco, è andata al pronto soccorso, accompagnata dall’uomo. Qui ha detto di essersi fatta male cadendo, ma i medici si sono accorti che i traumi non erano compatibili con una dinamica accidentale e hanno avvisato i carabinieri.

Nel corso della serata lei ha raccontato di essere vittima di violenze e da circa due anni.

