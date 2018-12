Daniela Noli, sostenuta Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, è il primo nome che compare nella scheda elettorale per le suppletive del 20 gennaio prossimo.

Al voto, per il seggio alla Camera lasciato libero dal dimissionario Andrea Mura (ex M5S), saranno chiamati i cittadini degli otto comuni (Cagliari, Maracalagonis, Quartucciu, Quartu S. Elena, Sinnai, Burcei e Villasimius) che fanno parte del collegio uninominale di Cagliari. Il sorteggio è stato fatto nei giorni scorsi in Corte d’Appello a Cagliari.

Al secondo posto nella scheda il candidato del Movimento Cinquestelle Luca Caschili, seguito da quello di CasaPound Italia Enrico Balletto. Quarto posto per Andrea Frailis, sostenuto dal centrosinistra che si presenta sotto il simbolo di Progressisti di Sardegna.

