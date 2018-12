La Polizia ha indagato in stato di libertà M.S. 39enne cagliaritano per essere stato trovato in possesso di un petardo, mentre entrava alla Sardegna Arena per assistere alla partita del Cagliari contro il Genoa.

L’uomo è stato perquisito durante i controlli di routine all’ingresso della curva nord da un poliziotto e dal personale della sicurezza dell’impianto sportivo.

Al termine degli accertamenti il giovane è stato indagato in stato di libertà per il reato di possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive fattispecie prevista dall’art. della Legge 401/89).

Non si sa se questo sia il caso, ma da più parti, spesso, si denuncia una politica repressiva contro i movimenti Ultras, che troppo spesso finisce con denunce contro quei tifosi la cui unica colpa potrebbe essere un tifo troppo passionale.

