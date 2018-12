Notiziario di Udinese-Cagliari: UDINESE: RIENTRA BEHRAMI, SALTA UN TURNO DEL PAUL Rientra Behrami ma salta un turno De Paul. Sarà quella dell’argentino, fermato per squalifica, l’unica assenza in casa Udinese per l’ultima gara del 2018, sabato in casa contro il Cagliari. Tolti, naturalmente, i lungodegenti Ingelsson, Badu, Teodorczyk e Samir, per i cui rientri in campo si dovrà aspettare l’anno nuovo. Reduci dal pareggio a Ferrara nella prima del boxing day per la serie A, i bianconeri agli ordini di Davide Nicola si sono allenati già stamani sui campi del centro sportivo Dino Bruseschi. La squadra è stata divisa in due gruppi di lavoro che hanno previsto un riposo attivo per chi ieri è stato impiegato 90′ e una normale seduta di allenamento per tutti gli altri. Durante la sessione sono stati provati gli sviluppi offensivi del gioco, con lavoro individualizzato per gli attaccanti nell’ultima parte della seduta.

CAGLIARI: JOAO PEDRO A RIPOSO, OUT KLAVAN E LYKOGIANIS I rossoblù di Maran, dopo la vittoria sul Genoa, hanno ripreso gli allenamenti questa mattina ad Asseminello, in vista della sfida di sabato alla Dacia Arena contro l’Udinese. Dopo il riscaldamento a secco, la squadra è stata impegnata in esercitazioni tecniche con circuiti di agilità e partitelle a pressione su campo ridotto. Lavoro personalizzato per Klavan e Lykogiannis, assenti col Genoa e in forte dubbio per sabato, solo terapie per Joao Pedro, toccato duro dal genoano Romero in avvio di partita e costretto ad uscire subito dal campo. Domani mattina è in programma la rifinitura, nel pomeriggio la partenza per il Friuli.

Commenti

comments