È morta in ospedale dopo due settimane di ricovero Valentina Pinna, la 54enne travolta da un’auto mentre attraversava la strada, in via Riva di Ponente a Cagliari.

Nonostante le cure dei medici del Brotzu il suo cuore ha smesso di battere. L’incidente è avvenuto il 6 dicembre scorso. La donna, appena uscita dalla palestra, stava attraversando la strada quando era stata travolta da un’Audi condotta da un 22enne di Capoterra che si era subito fermato per soccorrerla.

Sul posto erano poi arrivati gli agenti della polizia municipale e un’ambulanza del 118 che aveva trasportato la 54enne in ospedale.

Commenti

comments