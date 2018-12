Il robusto anticiclone che ha protetto l’Europa centro-meridionale in questi ultimi giorni del 2018 sta per subire un duro attacco, ad opera di correnti molto più fredde di origine artica del tutto intenzionate a puntare verso il Mediterraneo centrale e l’Italia proprio a cavallo di capodanno.

I suoi effetti tuttavia non risulteranno omogenei sullo Stivale, tanto che saranno soprattutto le regioni del Centro-Sud, tra le quali la nostra isola, ad assaporare l’inverno.

La situazione rimarrà sino alla fine della settimana, con l’alta pressione che inizierà ad allungarsi verso nord, dove andrà a sollecitare la massa di aria artica provocandone lo scivolamento verso sud, lungo il suo fianco destro. Ma l’Italia rimarrà sempre sotto la sua protezione.

Massime con punte addirittura di 13/15°C in Sardegna.

In vista dell’ultima notte dell’anno invece comincerà l’afflusso freddo e le temperature inizieranno a calare, con valori stimati tra i 10 e 12°. Il 2019 inizierà con l’irruzione dell’aria artica e un drastico calo delle temperature, con minime tra 5 e 8° nell’isola.

Massime in calo un po’ ovunque con valori tra 8 e 10°.

