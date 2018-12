Il Comune di Carbonia informa che la Polizia Locale effettuerà nel corso del mese di gennaio 2019 controlli sistematici su tutto il territorio comunale per verificare che siano rispettati i limiti di velocità da parte dei conducenti.

Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità saranno di volta in volta presegnalate, a norma di legge, dall’apposito segnale stradale di indicazione temporaneo ad alta visibilità, riproducente l’iscrizione “Polizia Municipale Carbonia – Controllo elettronico della velocità”.

L’apparecchiatura tecnica per il rilevamento sarà impiegata con la presenza e sotto il costante controllo del personale appartenente al Comando di Polizia Locale di Carbonia.

Di seguito pubblichiamo il calendario delle postazioni autovelox previste nel mese di Gennaio 2019:

7 lunedì – Via Logudoro

8 martedì – Via Dalmazia

9 mercoledì – SS 126 Loc. Sirai

10 giovedì – Via Logudoro

11 venerdì – SS 126 Loc. Sirai

14 lunedì – Via Nazionale (tratto interno S.S. 126 Loc. Nuraxeddu)

15 martedì – Via Nazionale (tratto interno S.S. 126 Loc. Nuraxeddu)

16 mercoledì – SS 126 Loc. Sirai

17 giovedì – Via Logudoro

18 venerdì – SS 126 Loc. Sirai

19 sabato – Via Nazionale (tratto interno S.S. 126 Loc. Nuraxeddu)

21 lunedì – Via Nazionale (tratto interno S.S. 126 Loc. Nuraxeddu)

22 martedì – Bacu Abis – Via Pozzo Nuovo

23 mercoledì – Via Nazionale (tratto interno S.S. 126 Loc. Nuraxeddu)

24 giovedì – SS 126 Loc. Sirai

25 venerdì – Via Lubiana

26 sabato – Via Nazionale (tratto interno S.S. 126 Loc. Nuraxeddu)

28 lunedì – SS 126 Loc. Sirai

29 martedì – Via Nazionale (tratto interno S.S. 126 Loc. Nuraxeddu)

30 mercoledì – Via Logudoro

31 giovedì – Via Nazionale (tratto interno S.S. 126 Loc. Nuraxeddu)

Commenti

comments