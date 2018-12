Per i festeggiamenti di Capodanno 2019, a partire da venerdì 28 dicembre cambia il traffico veicolare nel Largo Carlo Felice, piazza Yenne, via Angioy, via Sassari, via Mameli, via Mercato Vecchio, via Baylle, via Dettori, via Santa Croce, piazza San Giacomo e zone attigue.

Per maggiori informazioni e per visionare l’ordinanza clicca qui

Commenti

comments