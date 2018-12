Allo scopo di assicurare una partecipazione ordinata e in sicurezza ai concerti organizzati in occasione del Capodanno cagliaritano, in accordo con gli organi di vigilanza della Prefettura, della Questura, dei Vigili del Fuoco e del 118, il Comune di Cagliari comunica le seguenti prescrizioni.

In particolare, per il concerto dei Subsonica, Piazza Yenne e Largo Carlo Felice, l’area dello spettacolo è ripartita in due settori (Settore 1 e Settore 2) non direttamente comunicanti e divisi all’altezza di Vico Largo Carlo Felice. Non sarà possibile passare dal primo al secondo settore attraverso la predetta area di separazione. Tutti i varchi saranno presidiati da personale dell’organizzazione e delle forze dell’ordine, che effettueranno controlli sul rispetto delle misure di sicurezza e sequestreranno gli oggetti non ammessi. I varchi di accesso e i varchi di esodo sono tra loro separati e dovranno essere rispettati sia per l’ingresso nell’area dello spettacolo, che per l’uscita dalla stessa. Per quanto riguarda l’accesso e l’esodo al Settore 1 (dal palco a Vico Carlo Felice) sono previsti 4 varchi rispettivamente da: piazza Yenne lato sinistro, via Dettori, piazza Yenne lato destro, via Mameli. Solo per quanto riguarda l’esodo va considerato anche il varco in prossimità di vico Carlo Felice, dai dai due varchi di deflusso posti alla sommità del settore 2 e dai due varchi di deflusso posti nella parte inferiore del settore.

Per quanto concerne l’accesso del Settore 2 (da Vico Carlo Felice a Via Roma) sono previsti i seguenti varchi: via Crispi, via Roma angolo palazzo del Comune, via Roma angolo Rinascente, via Mercato Vecchio.

Invece per l’uscita dal Settore 2 si devono prendere come riferimento i varchi: Vico Carlo Felice (dai due varchi di deflusso posti alla sommità del settore 2 e dai due varchi di deflusso posti nella parte inferiore del settore 1, via Crispi, Largo Carlo Felice incrocio con Via Roma, via Sardegna, via Mercato Vecchio

Si invitano tutti coloro che vorranno partecipare al concerto dei Subsonica a rispettare in maniera scrupolosa le indicazioni sui varchi di accesso e di esodo e ogni altra indicazione che sarà fornita dagli addetti al controllo e alla regolazione degli accessi all’area dello spettacolo. In tutte le aree in cui si svolgono gli spettacoli di fine anno (Piazza Yenne e Largo Carlo Felice; Piazza San Giacomo; Bastione Santa Croce; Parco della ex Vetreria di Pirri) dalle ore 20:30 del 31 dicembre 2018 alle ore 06:00 del primo gennaio 2019, non sarà possibile: A. introdurre, detenere, depositare al suolo contenitori di vetro o metallo; B. vendere per asporto o cedere a qualsiasi titolo bevande in contenitori di vetro o metallo. Il divieto opera per gli esercizi pubblici, gli esercizi in sede fissa, i titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, anche se erogate da distributori automatici;

C. detenere, cedere a qualsiasi titolo petardi, botti, razzi e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti e di bombolette contenenti sostanze urticanti;

Tali divieti si estendono anche al raggio di 50 metri dai sopra elencati luoghi di spettacolo.

