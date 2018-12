Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie. Per questo il Ministero della salute in data odierna ha diffuso il richiamo di Preparato per Tanti Dolci e per Torta Margherita a marchio MOLINO ROSSETTO per possibile presenza di allergene arachide non dichiarato in etichetta a, che potrebbe costituire un rischio per i consumatori allergici.

I prodotti interessati sono venduti in contenitori da 400 gr ciascuno con il numero di lotto LZ108 e da consumarsi preferibilmente entro 18/04/20. I preparati per dolci richiamati sono stati prodotti dall’azienda Molino Rossetto SpA nello stabilimento Via San Fausto, 98 – 35029 Pontelongo (Padova).

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, segnala ai consumatori che i prodotti non sono idonei al consumo da parte di persone allergiche all’arachide. Si invitano tali consumatori a non consumare i prodotti e a riportarli presso i punti vendita dove sono stati acquistati dove saranno rimborsati o sostituiti. Le segnalazioni sono stati pubblicate sul nuovo portale dedicato alle allerta alimentari del Ministero della salute.

