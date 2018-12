L’esercito siriano è entrato a Manbij, località strategica situata a ovest dell’Eufrate (nordest) controllata dalle forze curde. Nei giorni scorsi la Turchia aveva reso noto che sta “lavorando intensamente” alla preparazione di un’operazione militare contro le milizie curde dell’Ypg nella città, che per questo hanno chiesto l’intervento delle forze del presidente Bashar al Assad.

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha detto che la Russia approva il ritorno sotto il controllo di Damasco dei territori curdi in Siria e in particolare di Manbij. “Senza – ha affermato – è un passo positivo verso la stabilizzazione della situazione”.

Intanto Mosca ha annunciato che i ministri della Difesa e i ministri degli Esteri di Russia e Turchia si incontreranno domani nella capitale russa per discutere della situazione in Siria dopo il ritiro delle forze americane.

