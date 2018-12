Incendio in appartamento in via Mantova, a Olbia.

La sala operativa 115, ricevuta richiesta di soccorso, ha inviato sul posto due squadre con un’autoscala.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza gli occupanti dell’appartamento (in tutto 4 persone fra cui 2 minori, consegnati alle cure del 118). La squadra ha poi spento l’incendio e messo in sicurezza la struttura.

Gli occupanti dell’appartamento in via precauzionale sono state accompagnate al pronto soccorso per una probabile lieve intossicazione.

