A causa di un incidente, il traffico lungo la strada statale 389 Dir/B “di Buddusò e del Correboi” era temporaneamente bloccato in corrispondenza del km 126,400, nel territorio comunale di Fonni, in provincia di Nuoro.

L’Anas in una nota ha comunicato che la statale è stata riaperta. “Il traffico è provvisoriamente regolato con il senso unico alternato. Si registrano rallentamenti” si legge.

Nel sinistro è rimasta coinvolta un’auto uscita di strada. Due feriti sono stati trasportati tramite elicottero presso un centro di primo soccorso.

Sul posto sono presenti il personale dell’Anas e i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione in piena sicurezza.

