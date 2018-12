Freddo ma non gelo. La Sardegna delle feste in piazza si prepara al Capodanno con temperature meno rigide rispetto al resto d’Italia. La conferma arriva dagli esperti dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu.

“La Sardegna – spiegano – è inserita in un campo anticiclonico che porta a una stabilità atmosferica, anche se sono previste infiltrazioni di aria umida con la formazione di nuvolosità stratiforme, soprattutto nel nord dell’Isola”.

Nei prossimi giorni le temperature minime si aggireranno tra i 2 e i 4 gradi, le massime tra i 12 e i 15 nelle zone pianeggianti e costiere. L’arrivo del gelo, nel caso in cui il quadro climatico attuale dovesse essere confermato, è previsto per la notte di martedì 1 gennaio quando entreranno correnti nord orientali: già da mercoledì 2 in alcune zone potrebbe anche nevicare a bassa quota. Deboli, invece, i venti.

