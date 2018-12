L’Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha firmato ieri sera un nuovo decreto di pagamento da oltre un milione di euro destinato al comparto agropastorale sardo.

Le risorse serviranno a soddisfare 966 domande presentate per la Misura 13 del Programma di sviluppo rurale (PSR) sull’Indennità compensativa per le aziende ubicate in zone montante o in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici. Nelle ultime due settimane, Agea ha licenziato decreti di pagamento, per il comparto sardo, da oltre 74,5milioni di euro.

Il PSR è cofinanziato al 48% da risorse stanziate dall’Unione europea, al 36,4% da economie nazionali e per il 15,6% dalla Regione Sardegna.

