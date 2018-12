Tavolo programmatico del centrodestra alle battute finali. Nell’ultimo incontro a Sassari coordinato dal numero due della Lega in Sardegna, Dario Giagoni, la coalizione ha affrontato le questioni trasporti, famiglia, urbanistica, industria e difesa. Prossimo appuntamento a Cagliari, nei primi dieci giorni di febbraio, per la condivisione definitiva con il candidato governatore Christian Solinas. Le undici sigle della coalizione si sono concentrate in particolare sul trasporto pubblico locale (tpl).

“Così come è strutturato non va bene – ha spiegato Giagoni – deve poter venire incontro anche alle esigenze del turismo”. Più che di continuità, ha aggiunto, “preferiamo parlare di accessibilità esterna e interna: è necessario potenziare la rete ferroviaria e i collegamenti con gli scali aeroportuali”. Sulla famiglia: “uno dei nostri obiettivi è la riduzione dei tassi di interesse per agevolare i giovani nell’acquisto della prima casa”.

Sull’urbanistica, infine, la modifica del piano paesaggistico regionale e un nuovo piano casa sono i punti da affrontare subito, in caso di vittoria. Allo studio anche l’istituzione di una sovrintendenza regionale (“già sperimentata in altre regioni”) che possa esprimere pareri sull’edificabilità. In questo modo, conclude il coordinatore del tavolo, “si restituisce un ruolo agli amministratori locali che sono i veri conoscitori dei territori”.

