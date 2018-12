MARCATORI: 39′ Pussetto (U), 57′ Behrami (U)

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Behrami, Mandragora, D’Alessandro; Pussetto, Lasagna.

A disposizione: Scuffet, Nicolas, Wague, Pezzella, Vizeu, Micin, Machis, Ter Avest, Pontisso, Barak, Balic.

Allenatore: Davide Nicola

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Romagna, Pisacane; Ionita, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Farias, Cerri.

A disposizione: Daga, Rafael, Andreolli, Faragò, Pajac, Cigarini, Dessena, Padoin, Doratiotto, Pavoletti, Sau, Verde.

Allenatore: Rolando Maran

ARBITRO: Mariani di Aprilia

Primo Tempo: 1-0

L’Udinese concretizza la supremazia territoriale dimostrata nella prima frazione con il gol di Pussetto che sblocca il risultato al 39′. Rapido cambio gioco di Stryger-Larsen, che pesca l’argentino sulla sinistra. L’ex Huracán controlla bene in corsa, sfugge al controllo di Srna e con un diagonale forte e preciso dalla sinistra dell’area non lascia scampo a Cragno. Nella prima parte di gara i padroni di casa si erano resi pericolosi con le conclusioni da fuori area di Stryger-Larsen e Fofana, entrambe imprecise. Per il Cagliari da segnalare un colpo di testa di Cerri messo in angolo da Musso e una bel pallone offerto da Bradaric a João Pedro, con il brasiliano che ha calciato sul fondo dalla sinistra dell’area di rigore.

Secondo Tempo: 2-0

Si riprende dopo l’intervallo con i sardi subito in avanti: tiro di Bradaric deviato dalla difesa. Al 50′ pasticcio di Ceppitelli, Pussetto va via verso la porta ed il difensore perugino lo butta giù: fallo da ultimo uomo e rosso per Ceppitelli. Nel prosieguo dell’azione Lasagna aveva segnato il 2-0, ma Mariani aveva già fischiato il fallo: punizione dal limite per i padroni di casa. Pochi minuti dopo Behrami calcia dal limite su appoggio di Pussetto, deviazione di un difendente rossoblù e Cragno beffato. E’ un Cagliari stordito, l’Udinese affonda con troppa facilità nella difesa isolana. Mandragora duro su Cerri: Mariani ammonisce il centrocampista classe ’97, poi va al monitor per rivedere l’episodio e tira fuori il rosso: ristabilita al 79′ la parità numerica, l’ultima parte di gara viene giocata in dieci contro dieci. Nonostante l’espulsione, l’Udinese resta in controllo del match. Cagliari evanescente, come spesso è accaduto in condizioni di svantaggio nel corso del girone d’andata e finisce 2-0.

