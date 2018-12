Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison Valentino, è il Designer dell’anno a Londra. Lo stilista romano ha ricevuto il prestigioso Designer of the Year Award ai British Fashion Awards, gli Oscar britannici della Moda, nel corso di una cerimonia alla Royal Albert Hall che ha visto la partecipazione di un parterre stellare di celebrità, fra cui una radiosa Meghan Markle. Se Piccioli è stato insignito del riconoscimento (consegnatogli da Brooke Shields) come stilista internazionale più influente nella definizione delle tendenze della moda globale, il premio di migliore designer di abbigliamento Donna dell’anno invece è andato a Clare Waight Keller di Givenchy, chiamata sul palco proprio dalla neo duchessa di Sussex.

Fra gli altri premiati, Miuccia Prada con l’Outstanding Achievement Award alla carriera e Marco Bizzarri, Ceo di Gucci – a suo volta nominato marchio dell’anno – riconosciuto come migliore business leader nell’industria della moda. Kaia Gerber, accompagnata alla Royal Albert Hall da tutta la sua famiglia, ha dimostrato di essere una degna erede della madre Cindy Crawford, aggiudicandosi infine il premio come modella dell’anno.

