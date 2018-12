Sono in corso le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Oristano, in seguito alla scomparsa, nella giornata di ieri, di Edmondo Atzori, di 84 anni, allontanatosi da una casa di cura nel Comune di Gonnoscodina (Or).

La Sala operativa dei Vigili del Fuoco, ricevuta la notizia, ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento del distaccamento di Ales e una del Comando di Oristano. Sono stati prontamente allertati la squadra cinofili, l’elicottero Drago VF61 ed una squadra Sapr con droni dotati di termocamera.

Al momento sono impegnati 28 Vigili del Fuoco con 7 mezzi, 20 Carabinieri della Compagnia di Mogoro, 15 volontari del Soccorso Alpino e diversi volontari del Comune. E’ presente sul posto il Sindaco di Gonnoscodina, Pierpaolo Sitzia.

