Un uomo, fa sapere la polizia della città di Hannover su Twitter, è stato bloccato subito dopo aver sfondato le recinzioni dell’aeroporto.

Il sospetto è sotto la custodia degli agenti, le indagini sono state aperte per far luce sul caso e capire se si sia trattato di un incidente o di qualcosa di più preoccupante, come un tentativo di attentato terroristico.

L’allarme ha causato non pochi disagi allo scalo tedesco, che registra diversi voli cancellati.

Commenti

comments