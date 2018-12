Proseguono le ricerche di un pensionato a Gonnoscodina. Da ieri il soccorso alpino, insieme ai carabinieri, si sono attivati per trovare E.A., 85enne, allontanatosi dalla casa per anziani “Il giardino verde”. Da quel momento non si hanno più sue notizie.

Le ricerche, sospese purtroppo senza esito alle 20 di ieri sera, sono proseguite oggi, alle prime luci del mattino. Soccorso alpino e militari di Gonnoscodina e Mogoro si sono concentrati nell’area attorno al paese e hanno visto coinvolti 15 tecnici della Stazione alpina di Cagliari e del Medio Campidano, due Unità Cinofile e un tecnico di Soccorso in forra, che ha perlustrato le anse di un corso d’acqua vicino alla zona.

Ai tecnici si sono aggiunti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano.

Commenti

comments