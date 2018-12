Stamani il comandante di una barca da diporto di circa 10 metri con 2 persone a bordo, in navigazione da Cala Finanza e diretto verso Capo Ceraso, all’interno dell’Area Marina Protetta di Tavolara, ha richiesto assistenza alla Guardia Costiera di Olbia dopo essersi incagliato nei bassi fondali in prossimità del litorale Ovest dell’Isola Piana. La barca presentava una grossa falla sullo scafo. La richiesta di soccorso è stata subito accolta dalla Sala Operativa che ha disposto l’immediato intervento della motovedetta CP 894, che sul punto ha constatato il parzialmente affondamento dell’imbarcazione oramai adagiata sul fondale marino.

Dopo aver valutato la situazione, con i due occupanti ancora a bordo, l’equipaggio della CP 894 ha provveduto, congiuntamente al supporto di un’unità da diporto di passaggio, a trasbordare i naufraghi verificando al contempo l’assenza di sversamenti di sostanze inquinanti in mare.

I due naufraghi sono stati sbarcati in buone condizioni di salute presso la banchina motovedette della Capitaneria di porto di Olbia dove al proprietario è stata inoltre notificata apposita diffida ai sensi della Legge sulla Difesa del Mare, a cui seguiranno nei prossimi giorni i dovuti accertamentia mministrativi per ricostruire le cause del sinistro marittimo tramite inchiesta sommaria.

La Guardia Costiera di Olbia monitorerà l’area dell’evento per evitare qualunque forma di eventuale inquinamento marino fino alla completa rimozione dell’unità semiaffondata dalle acque a particolare pregio ambientale come quelle dell’Area Marina Protetta di Tavolara e Capo Coda Cavallo.

