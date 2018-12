Un’ottima Dinamo Sassari batte nettamente Brescia per 95-71 e si rilancia in chiave Final Eight, ridimensionando le ambizioni di una Germani Brescia incerta in attacco, molle in difesa e contestata pesantemente dal proprio pubblico. Partita a senso unico fin dalle battute iniziali.

Primo quarto nettamente a favore della Dinamo che chiude a +18 con un dominio sotto le plance da parte di Cooley e il dinamismo di Bamforth. Dinamo che continua forte nel secondo quarto, spingendo Brescia fino a -23 con un Bamforth inarrestabile che chiude i primi due quarti con 19 punti.

Sassari tira con percentuali irreali, il 53% da tre e 72% da due. Brescia impalpabile in attacco con il solo Hamilton a 10 punti e troppo lenta in difesa. Terzo quarto che si chiude con un eloquente -27, l’ultimo periodo è ormai solo garbage time. Cinque giocatori di Sassari in doppia cifra: Bamforth con 22, Cooley 21, Polonara 13, Pierre 12 e Smith 10. Per Brescia Abass 17, Hamilton e Cunningham 15.

