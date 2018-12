Sono riprese stamattina le ricerche di E.A. di 85 anni di cui non si hanno più notizie dalla mattina del 28 dicembre.

Alle ricerche prendono parte 20 tecnici del Soccorso Alpino provenienti dalle

stazioni alpine di Cagliari, Medio Campidano, Sassari e delle Stazioni Speleo di Cagliari e Iglesias.

Sono state verificate solo nella giornata di oggi le aree lungo tutto il perimetro.

Partecipano alle ricerche anche i Carabinieri della Compagnia di Mogoro e delle stazioni di Gonnosnò, Ales, Uras, Ruinas e Samugheo.

Il coordinamento delle operazioni di ricerca è stato eseguito congiuntamente dai tecnici del Soccorso Alpino con il personale dei VV.F. del Comando di Oristano, del distaccamento di Ales che sono intervenuti tra l’altro con 2 unità

cinofile e 2 piloti S.A.P.R.

Tantissimi i volontari del paese messisi a disposizione per le ricerche, mentre

per il supporto ai parenti sono intervenuti i volontari dell’associazione “Psicologi

per i Popoli”.

