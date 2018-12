Una sferzata di energia avranno i Segni d’Aria, che potranno vivere giornate serene tra novità e occasioni di divertimento. Ottime occasioni lavorative per spiccare nella professione. La settimana si preannuncia fortunata anche per i Segni di Terra, che potranno tirare un bel sospiro di sollievo. Infatti, con Marte non più in opposizione potranno recuperare un po’ di energie. Venere favorevole permetterà di vivere un Capodanno sereno e pieno di emozioni, al fianco di una persona speciale. Per i Segni d’Acqua ci saranno giornata particolarmente costruttive, ideali per cercare di approfondire il dialogo col partner e ritrovare l’armonia. Con l’inizio del nuovo anno Marte tornerà ad agire a favore e ci sarà modo di raggiungere molti obiettivi. Anche i Segni di Fuoco godranno del bel passaggio del pianeta Marte, passaggio che metterà tanta forza ed energia per affrontare qualsiasi difficoltà con grinta e risolverla al meglio. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: inizio settimana un po’ caotico e confuso, umore e sentimenti si alterneranno a piccole discussioni e chiarimenti. Sarà bene mantenere i nervi saldi in famiglia e non farsi prendere dallo sconforto, piuttosto cercate di capire cosa potete cambiare in voi per essere più felici. L’ingresso di Marte nel vostro segno vi porterà a fare delle serie ma necessarie riflessioni.

Lavoro: sarà una settimana eccezionale sul lavoro per gli Ariete: infatti, a partire dalla giornata di martedì, il pianeta Marte entrerà nel segno per regalare una forza e un’energia senza pari che vi aiuteranno a realizzare i vostri obiettivi. Mercoledì e giovedì saranno due giornate davvero fortunate, mentre tra sabato e domenica potrebbe verificarsi qualche imprevisto, ma nulla di preoccupante.

Toro

Amore: non sarà un Capodanno eccezionale per il segno del Toro, che rischia di vivere un fine e inizio anno in tensione. Venere e luna in opposizione rendono difficile la comunicazione col partner e potrebbero scoppiare litigi e discussioni per cose futili! Meglio mantenere la calma e puntare tutto sulle giornate più serene di sabato e domenica.

Lavoro: settimana non proprio eccezionale per i Toro, nelle giornate centrali sarete più permalosi che mai e anche piuttosto tesi. Per fortuna migliorerà la situazione nel weekend, quando ritroverete la lucidità e l’obiettività per trovare equilibrio nelle relazioni con colleghi e superiori.

Gemelli

Amore: inizierete la settimana di buonumore grazie alla Luna in Bilancia, ma da giovedì piomberete nella confusione mentale più totale per via delle discussioni che potrebbero farsi pesanti. Chi vive un amore sereno dovrà difenderlo a spada tratta. I single volteggeranno come delle farfalle, consci dell’importanza della loro libertà.

Lavoro: a partire dal primo dell’anno i Gemelli potranno sentirsi più appagati per via delle opportunità che ci saranno sul fronte professionale. Marte torna a sorridervi e solleva dalla stanchezza e dallo stress dell’ultimo periodo, che è stato piuttosto duro. Purtroppo, però, Mercurio continua a essere in opposizione e le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, potranno essere contrastanti.

Cancro

Amore: il nuovo anno per i nati nel segno del Cancro comincia con un passaggio del pianeta Marte sfavorevole. Si preannunciano settimane di stanchezza e di stress, ma per adesso godetevi il favore di Venere che vi regaleranno tanta passione nella notte di Capodanno e tante dolcissime emozioni. Attenzione, invece, alle giornate di sabato e domenica, che saranno piuttosto nervose.

Lavoro: la settimana inizierà con degli imprevisti che per fortuna dureranno poco e si risolveranno in un baleno. Avrete bisogno di tutta la vostra concentrazione per riportare una situazione a vostro favore. Le giornate centrali saranno le migliori, mentre nel fine settimana potranno esserci nuove aspettative per ampliare gli orizzonti del vostro futuro.

Leone

Amore: Il nuovo anno per i Leone comincia con un bel passaggio del pianeta Marte nel segno, passaggio favorevole che metterà tanta forza ed energia. Purtroppo, però, potrebbe nascere qualche incomprensione col partner, per via di Venere e della luna in posizione sfavorevole. Di gran lunga migliori saranno le giornate di mercoledì e giovedì, che faranno recuperare anche ai single ottimismo e spirito di iniziativa.

Lavoro: i nativi del segno cercheranno di intrattenere rapporti sereni con colleghi e datori di lavoro, anche se nella parte delle settimana ci saranno tensioni. L’atmosfera migliorerà grazie agli influssi della luna che farà vedere tutto con maggior ottimismo.

Vergine

Amore: finalmente l’arrivo del nuovo anno permette ai Vergine di tirare un bel sospiro di sollievo! A partire dal primo gennaio, infatti, Marte non sarà più in opposizione al vostro segno e potrete recuperare un po’ di energie. Venere favorevole vi regala, assieme a una bella luna, un Capodanno sereno e pieno di emozioni, al fianco di una persona speciale.

Lavoro: buona la prima parte della settimana, grazie alle profonde intuizioni che vi regalerà la Luna, mentre piccole tensioni caratterizzeranno le giornate di giovedì. Il vostro umore migliorerà nel weekend, quando le giornate di sabato e domenica saranno piuttosto fortunate.

Bilancia

Amore: a partire dalla giornata per alcuni Bilancia ci sarà il rischio di sentirsi giù di corda, ma per fortuna ci pensa Mercurio a tirare su il morale. Tra giovedì e venerdì potrebbero arrivare delle belle novità e occasioni di divertimento che terranno impegnate le coppie e anche i single. Momento di riflessione per quanto riguarda le vicende amorose.

Lavoro: nelle giornate centrali della settimana la Luna nel segno darà una spinta per fare delle analisi sulla situazione finanziaria. Nel weekend invece molti avranno tante occasioni per fare progetti lavorativi per il prossimo futuro.

Scorpione

Amore: capodanno piccante per molti Scorpione, sia Venere che la luna saranno nel segno fino alla fine dell’anno e non potrebbe esserci combinazione migliore per garantirvi una nottata davvero molto hot! I single che non resteranno chiusi in casa potranno fare incontri davvero promettenti e destinati a durare.

Lavoro: l’ultimo dell’anno la Luna nel segno, opposta ad Urano, vi spingerà a fare una lista di buoni propositi. Marte vi provocherà ad essere più attivi nel centro della settimana, mentre le giornate di sabato e domenica saranno baciate dalla fortuna.

Sagittario

Amore: splendida settimana per i Sagittario, l’anno nuovo comincia con il passaggio favorevole di Marte che regala tanta grinta ed energia! L’influsso di Mercurio vi rende frizzanti e vi propone una vita sociale molto intensa. Tanto divertimento per i single ma anche tante giornate fortunate per le coppie che vorranno consolidare il loro amore.

Lavoro: nella prima parte della settimana avrete voglia di fare progetti; da giovedì la Luna nel vostro segno vi spingerà a fare delle valutazioni sulle strade da intraprendere. Qualsiasi sceglierete, sarà piena di impegni e nuovi obiettivi.

Capricorno

Amore: capodanno d’amore per i nati del segno, che potranno godere anche di tante novità sfavillanti in questo nuovo anno in arrivo. L’unica giornata più nervosa della settimana sarà venerdì, ma nulla di così imponente da compromettere il resto.

Lavoro: dopo un inizio della settimana tranquillo Marte in quadratura al vostro segno porterà delle piccole tensioni sul lavoro. Per fortuna nel weekend torneranno la calma e la lucidità mentale per guardare alle situazioni con obiettività. La Luna vi renderà calmi e vi aiuterà a misurare ogni passo.

Acquario

Amore: nelle giornate di lunedì e martedì gli Acquario dovranno cercare il più possibile di essere accomodanti con il partner e di cercare un confronto costruttivo. In caso contrario, rischiate di ritrovarvi la notte di Capodanno a litigare! Buone notizie in vista per i single, l’anno nuovo porterà nuovi amori.

Lavoro: per fortuna, a partire dal primo dell’anno, Marte tornerà ad agire in vostro favore e vi sentirete sufficientemente forti e sicuri di ciò che desiderate. Sarete in grado, infatti, di gestire al meglio qualsiasi difficoltà. Giornate fortunate per gli affari saranno mercoledì, giovedì e venerdì.

Pesci

Amore: i Pesci, col favore di Venere e della luna, potranno vivere una bellissima settimana e un capodanno da favola! Mercurio sfavorevole, invece, potrebbe creare qualche incomprensione nelle giornate di mercoledì e giovedì, in cui potreste sentirvi un po’ giù di corda, nulla di cui preoccuparsi, però: il nuovo anno comincia con i migliori auspici e l’amore, anche per i single, è alle porte!

Lavoro: settimana impegnativa nella sfera professionale, ottime le giornate centrali per chiudere trattative importanti. Venere esalterà il vostro magnetismo che sarà decisivo per fare colpo su nuovi possibili collaboratori. Weekend sereno grazie all’ingresso della Luna e Mercurio che porteranno equilibrio e socievolezza.

