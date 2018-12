Grande attesa per il concerto di Gianna Nannini a Castelsardo, l’evento più importante dei brindisi delle piazze dell’Isola con i rokers italiani. “Amo la Sardegna da tanti anni e volevo conoscere Castelsardo, patria del canto a Cuncordu”, ha detto la cantante. Il concerto ha attirato a Castelsardo migliaia di persone e si preannuncia come un evento spettacolare.

A rendere speciale il live di stasera sarà anche il grande feeling che da sempre lega la senese Nannini alla Sardegna: “Amo quest’isola da sempre perché ho avuto modo di conoscere la gente che ci abita nei miei tanti viaggi in Sardegna con la moto e il sacco a pelo in campeggio libero. In particolare nella zona di Arzachena, in Gallura, sono stata spesso ospite di amici e ho imparato a conoscere le deliziose specialità sarde. Questo accadeva quando non ero ancora famosa e conosciuta. Poi nei primi concerti ho avuto esperienze magiche dei veri e propri scambi culturali con tanti artisti sardi”.

Per Gianna Nannini è un debutto a Castelsardo: “Non c’ero mai venuta. Mi attira anche che sia la patria del canto a Cuncordu una cosa unica al mondo. Sono sempre stata attratta dalla melodia di questo coro”. Annunciato già dai primi giorni di dicembre il concerto ha catalizzato l’attenzione dei tanti fan dell’artista e dei media nazionali. Ad accogliere l’artista sarà un Castelsardo sold out per quanto riguarda le strutture ricettive ma l’ampia Piazza Nuova pensata per i grandi eventi potrà accogliere migliaia di persone. In via Roma sono stati sistemati poi dei maxischermi (ledwall amplificati) per chi non trova posto in Piazza Nuova.

La scaletta della serata sarà quella del “Fenomenale tour “con alcune sorprese pensate appositamente per questa occasione speciale. La serata sarà aperta alle 22 dal “Music Machine” di Sandro Murru Kortezman e Matteo Bruni. Per il pubblico sono previste aree parcheggio collegate al bordo dei Doria da un servizio navetta, in grado di trasportare circa 500 persone ogni ora.

