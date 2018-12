Controlli e sequestri di ‘botti’ illegali in diverse città da parte della Guardia di Finanza. A Roma i militari del Comando provinciale hanno sequestrato 650 kg di fuochi pirotecnici illegali e denunciato 8 persone nel corso dei controlli svolti negli ultimi giorni. Deferiti all’autorità giudiziaria 3 italiani, 3 cinesi e 2 magrebini, per il reato di abusiva detenzione e vendita di materiale esplosivo. La Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato 7,5 quintali di botti illegali e scoperto una fabbrica abusiva di fuochi. A Torino ammontano a 250.000 i fuochi pirotecnici sequestrati. A Piazza della Repubblica, intercettato l’arrivo di un carico illegale a cui è seguito il rinvenimento di depositi clandestini sotterranei. A Bari sequestrati in tutto 550 chili di artifici pirici. A Catania hanno sequestrato a Misterbianco, in un’abitazione privata, numerosi scatoloni con oltre 250 kg di prodotti pirotecnici, la cui carica esplodente è risultata di circa 27 kg.

