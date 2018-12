Favorire l’acquisizione dei nuovi modelli di business e delle tecnologie abilitanti l’innovazione e l’Industria 4.0. È questo l’obiettivo del Master “Next innovation” pensato per gli innovation manager del futuro, in modo che siano in grado di portare l’innovazione in azienda e di orientare le scelte strategiche dell’imprenditore o del top management. A lanciarlo sono Liuc Business School (scuola di management dell’ Università Cattaneo di Castellanza in provincia di Varese) e ComoNExT, il Digital Innovation Hub a Lomazzo. Il percorso formativo, da aprile a dicembre 2019, è rivolto a laureati (triennali e magistrali) con diversi background accademici e a profili professionali junior nell’ambito del marketing e dell’innovazione. Il programma si articolerà in 500 ore in aula e 400 in stage presso aziende insediate nell’hub comasco o partner della Liuc Business School. “Il Master nasce dall’analisi di una domanda precisa che arriva dalle aziende, sempre più consapevoli di quello che richiede il mercato in termini di capacità di innovare e trasformazione digitale -si legge in una notaß-. La necessità di innovare prodotti e servizi passa dalla conoscenza di nuove tecnologie, dalla necessità di raccogliere e interpretare enormi quantità di dati e dalla capacità di integrare macchine, processi e persone”.(

Commenti

comments