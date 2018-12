La vera sfida sarà quella di trasformare parti più complesse dell’industria della carne. Credo che le bistecche, il lombo di maiale e il pollo ‘veritieri’ e buoni da gustare siano solo una questione di tempo“.

Un hamburger plant-based confrontato ad un hamburger di carne, secondo uno studio condotto dall’Università del Michigan significa 99% di acqua in meno, 93% in meno di sfruttamento del suolo, 46% in meno di energia, 90% in meno di emissioni di gas.

Che dire dei costi? “Una grande preoccupazione per noi è il costo. Io personalmente voglio dei sostituti della carne a base vegetale che siano vere alternative a basso costo per la carne, non un prodotto di lusso per l’alta borghesia. Il basso costo fornisce anche la flessibilità per fornire carne nutriente a base di piante ad alto contenuto proteico sostituti della carne a base di proteine ​​nelle nazioni più povere. La nostra comprensione delle proprietà delle proteine ​​vegetali che forniscono gusto e consistenza appropriati ci consentirà di adattare il nostro attuale approccio alle fonti locali di proteine ​​(pensare al sorgo o fagiolo dall’occhio in Africa). Questo, per me, è uno degli aspetti più interessanti ed emozionanti di ciò che viene fatto nei sostituti della carne a base di piante. l costo di questi prodotti ha sia un impatto immediato che a più lungo termine. In questo momento, il nostro costo è all’incirca uguale a 80% di carne macinata di buona qualità. Ovviamente le fonti di proteine, il processo e il dimensionamento della produzione, e ulteriori miglioramenti tecnologici stanno facendo scendere ulteriormente i costi. Credo che alla fine potremo raggiungere l’obiettivo di essere significativamente più economici della carne.

L’industria alimentare è matura per un tale afflusso di innovazione tecnologica, attraendo nuovi e creativi talenti provenienti da contesti diversi, che vedono i problemi attraverso obiettivi distinti. I problemi che affliggono la nostra società – malattie cardiovascolari da diete ad alto contenuto di grassi saturi e colesterolo, un pianeta che riscalda dalla produzione di CO2 (molto da produzione di bestiame e deforestazione) e una popolazione globale in crescita che necessita di risorse proteiche economiche e abbondanti per le loro diete azione. Mentre questi nobili obiettivi ci spingono in avanti, il primo e più importante passo in questo viaggio è quello di rendere salutari e convenienti prodotti a base di carne che abbiano un buon sapore. Alla fine, sarà la grande esperienza sensoriale di mangiare questi prodotti che conquisterà i consumatori e forse cambierà il mondo”.

