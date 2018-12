A tavola in 10? Allora compriamo per 20. Carta da regalo? Meglio tre pacchi in più non si sa mai. E poi tutto quello scarta doni, quei piatti usa e getta, il cibo che si spreca e i cartoni voluminosi dei giochi o degli elettrodomestici. Il Natale, una bellissima magica festa che aspettiamo tutto l’anno, spesso si trasforma in una mezza catastrofe domestica quanto ad impatto ambientale. Ma la consapevolezza di quanto il singolo può fare per la sua parte nella salvaguardia dell’ambiente ha reso da qualche anno diverso anche il Natale, tendenzialmente sempre meno sprecone.

