“Morto sul colpo il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Nuovo lutto nel mondo della politica”. E’ quanto si legge in una pagina fake della ‘Stampa’, diffusa in rete nelle ultime ore, dove si annuncia la morte del vicepremier a seguito di un incidente stradale con tanto di foto dello scontro delle auto.

“Adesso scherzano pure sulla mia morte, roba da matti!”, ha commentato lo stesso Salvini sui social, condividendo la foto della fake news – “Mi allungano la vita, rispondo col sorriso”, ha aggiunto il leader del Carroccio, concludendo il post con una faccina sorridente. Sulla vicenda è intervenuta anche la direzione della Stampa.

“In questi giorni un sito pirata che falsifica la testata del nostro giornale ha diffuso notizie false sul ministro degli Interni”, si legge in una nota, in cui si sottolinea che “il nostro giornale già da alcuni mesi si è rivolto alla magistratura chiedendo l’immediata chiusura di un sito Internet che non solo diffonde sistematicamente fake news ma che è lui stesso una fake news”.

Fonte adnkronos

