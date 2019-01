Si chiamava Ernesto Uda, l’allevatore di 44 anni morto nella sua auto caduta in una scarpata lungo una strada sterrata ad Armungia. L’incidente è avvenuto in mattinata.

L’uomo, che abitava ad Armungia, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, stava andando nel suo ovile che si trova in un’area collinare. Mentre percorreva, a bordo della sua Fiat Panda, un sentiero di campagna, per cause non accertate, ha perso il controllo del veicolo che è finito fuori strada. Il mezzo ha divelto una recinzione ed è finito in una scarpata, ribaltandosi più volte. Il 44enne è morto sul colpo.

L’incidente è stato scoperto intorno alle 13 quando una persona che transitava nella zona si è accorto dell’auto e ha chiamato il 112.

