“La manovra approvata rappresenta la strada giusta per affrontare le criticità del nostro Paese e rilanciare l’economia”. E’ quanto ha dichiarato, in una nota, il Segretario Generale dell’UGL, Paolo Capone, commentando l’approvazione della manovra di bilancio 2019, avvenuta da parte dell’Assemblea di Montecitorio.

“Diamo atto all’esecutivo di aver preso in considerazione le nostre proposte riguardanti il rilancio degli investimenti nei settori dell’edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, così come consideriamo un’ottima scelta quella di abbassare il costo del lavoro, tagliando le tariffe Inail. Ora, non resta che riformare la Legge Fornero che, di fatto, sta togliendo la speranza a migliaia di giovani di entrare nel mondo del lavoro”, ha concluso Capone.

