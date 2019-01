Un inizio anno che promette un cambiamento eclatante, un cambiamento che in realtà ha già offerto un piccolo assaggio nel giorno di San Silvestro allorquando aria fredda da nordest irrompeva sulla nostra regione tramite venti di Grecale di moderata entità.

In questo momento abbiamo il Maestrale, che difatti sta arrecando annuvolamenti diffusi sui settori occidentali e nelle zone interne esposte a occidente. Nubi che faticano, come consuetudine, ad arrivare sui settori orientali, ma nelle prossime ore è atteso un cambiamento dei venti che riprenderanno a soffiare da nordest.

Significa che avremo schiarite, ampie, significa anche che arriverà aria fredda. Difatti sull’Europa orientale sta per abbattersi un’ondata di gelo che colpirà le regioni adriatiche e del Sud Italia, ma l’abbassamento delle temperature ci riguarderà direttamente tant’è che tra domani e sabato andranno a realizzarsi valori termici fortemente invernali. Secondo taluni modelli di previsione, ad alta risoluzione, venerdì potrebbe persino subentrare qualche precipitazione sparsa con possibilità di neve a quote collinari. Ma su quest’ultima ipotesi sarà bene tornarci su perché al momento non tutti i modelli sono concordi nell’assegnarci tale fenomenologia. Quel che è certo è che si respirerà aria d’inverno.

In collaborazione con Meteo Sardegna

Commenti

comments