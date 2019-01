L’attesa è finita per i tanti fan dei Sabaton. Il 31 dicembre Joakim Brodén (voce) e Pär Sundström (basso), infatti, hanno annunciato in un video pubblicato sulla pagina youtube che la band è tornata in studio e sta registrando il nuovo album.

Sarà il nono per la band heavy e power metal svedese fondato nel 1999.

