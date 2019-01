Voleva approfittare dei festeggiamenti del primo giorno dell’anno, tentando di entrare in Sardegna confondendosi tra la folla, ma non ce l’ha fatta ed è finito in carcere. I Finanzieri del Gruppo di Olbia hanno arrestato un trentenne nigeriano che stava trasportando un importante quantitativo di sostanza stupefacente. I cani antidroga Zatto ed Ether, pastori tedeschi addestrati nella ricerca di droga e impiegati nel controllo dei passeggeri provenienti da Civitavecchia allo sbarco del porto gallurese, hanno segnalato, un uomo che tentava inutilmente di confondersi tra i turisti e che è apparso ai militari particolarmente preoccupato dalla loro presenza.

Fermato, l’uomo è stato accompagnato presso l’ospedale di Olbia dove gli accertamento radiografici hanno evidenziato ben ventidue corpi estranei nell’intestino. Gli ovuli sono risultati essere pieni di eroina di altissima qualità per un peso complessivo di circa 250 grammi, che sul mercato avrebbero potuto fruttare fino a 100.000 euro.

Al termine delle formalità di rito, il 30enne che risiede in provincia di Cagliari è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania che ne ha disposto l’immediata traduzione presso il carcere di Tempio-Nuchis.

