Continua il presidio dello Zoboli da parte degli Ultras del Carbonia, che non hanno abbandonato l’impianto sportivo neanche nei giorni di festa.

“La situazione è al momento invariata – raccontano i Briganti – in quanto sotto queste feste gli enti pubblici si fermano, nei prossimi giorni avremo notizie. Noi ci auguriamo che venga indetto il bando per l’assegnazione dell’impianto, così ci ha promesso l’assessore”.

“Anche la commissione sport si è riunita – e sta cercando di trovare soluzioni a differenza di alcune eminenza grige di un direttorio non eletto che rema contro. Ora non ci resta che aspettare notizie da questa commissione”.

Qualunque sia l’esito, i tifosi, dopo il 6 di gennaio, annunciano di lasciare lo stadio: “Se la fumata sarà bianca vorrà dire che la commissione sport ha vinto sulle eminenza grigie del direttorio, altrimenti cambieremo strategia ed accetteremo l’invito del presidente della Monteponi Iglesias e giocheremo ospiti dei cugini rivali di sempre”.

“Una sconfitta di questa amministrazione – continuano – la quale si sarà macchiata di aver costretto il Carbonia ad Iglesias, per intenderci è come se il Napoli giocasse a Roma o il Cagliari a Sassari”.

“Chi non capisce l’importanza dello Sport nella società non è degno di fare politica. – concludono – Oltre al problema stadio abbiamo notizie che sono raddoppiate tutte le tariffe dei vari impianti concessi dal comune alle società sportive. Non dimentichiamo la chiusura della ludoteca, del centro anziani, della sala prove. Colpi duri per la città”.