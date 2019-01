È pubblicato l’avviso rivolto ai Caf (Centro di Assistenza Fiscale) operanti nel territorio di Cagliari, per la presentazione di manifestazione di interesse alla stipula di una convenzione inerente il servizio di gestione delle richieste per l’applicazione delle tariffe agevolate relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e acqua di utenze domestiche residenti.

A voce dello stesso avviso pubblico, non è stabilito un termine perentorio di presentazione delle candidature, per cui saranno prese in considerazione tutte quelle che, in possesso dei requisiti, perverranno nel corso del triennio 2019-2020 e 2021. Per non interrompere il servizio all’utenza e mantenere la continuità, i CAF interessati possono far pervenire la propria adesione entro la data del 18 gennaio 2019.