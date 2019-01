L’ennesimo caso tra quelli già segnalati dallo “Sportello dei Diritti” fa riesplodere la polemica su un fenomeno che riguarda la sicurezza dei voli: l’ubriachezza a bordo dei velivoli di linea sta diventando un problema serio che merita la dovuta attenzione da parte delle autorità aeroportuali e quelle che regolamentano il traffico aereo e richiede misure urgenti per evitare che ci scappi la tragedia.

Questa volta è accaduto al volo della compagnia transazionale olandese Transavia da Eindhoven nei Paesi Bassi a Tenerife nelle isole Canarie spagnole, che ha costretto i piloti a deviare il volo e ha portato un passeggero ubriaco ad essere arrestato dopo l’atterraggio.

I testimoni, hanno riferito che l’uomo completamente ubriaco è andato fuori controllo e ha cominciato a mostrarsi aggressivo, urlando e aggredendo un uomo, colpendolo alla schiena e spintonandolo. Per placare l’inglese protagonista della vicenda è servito l’intervento di dieci persone, che a stento sono riuscite a inchiodarlo a terra rendendolo inoffensivo legandoli le braccia e mani con delle fascette, per poi consegnarlo alla polizia una volta atterrato all’aeroporto di Faro, nel sud del Portogallo che lo ha arrestato.

La scena è stata ripresa da un passeggero che ha poi postato il video sul web. «I nostri clienti e gli equipaggi meritano di godere serenamente dei loro voli, senza alcun disturbo, ha detto un portavoce della Transavia Airways.

Questo tipo di comportamenti non sarà mai tollerato, e noi prenderemo in ogni occasione le misure appropriate». Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, una situazione non certamente ottimale che a diecimila metri d’altezza, ha fatto vivere attimi di panico ai passeggeri, mettendo a repentaglio l’incolumità dei passeggeri e la sicurezza del volo.

