Ozzy Osbourne in un intervista pubblicata dal quotidiano Pasadena Star-News racconta a trecentosessanta gradi la sua vita, i suoi sballi e sopratutto il suo futuro nella musica metal.

A proposito del suo ultimo tour che lo porterà anche in Italia per una data il primo marzo a Bologna.

“La gente lo sta prendendo nel modo sbagliato. Il tour doveva chiamarsi Ozzy Osbourne‘ Slowing Down Tour‘. Quello che intendo, è che non sarò più in tour dall’1 gennaio al 31 dicembre. Farò tour ma non in modo così intensivo come ho fatto negli ultimi 50 anni. Voglio dire, ora sono nonno, ho 70 anni e non voglio che mi trovino morto in una stanza di hotel in giro da qualche parte. Voglio fare le cose in modo più rilassato, fare altri show a Las Vegas… ma non mi fermerò mai. Finchè ci sarà gente che vuole sentire la mia musica, io ci sarò”.

